В Петербурге вынесли приговор по делу об ограблении больницы

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу об ограблении больницы №40 в Сестрорецке, сообщает kp.ru.
В Петербурге вынесли приговор по делу об ограблении больницы
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29 марта 2019 года злоумышленники похитили около 850 тыс. рублей и €28,5 тыс., а также избили сотрудников, в том числе главврача.

«Суд назначил наказание всем трём участникам преступления. Двоих мужчин осудили на 13 и 12 лет с заключением в колонии особого режима. Третьего наказали на восемь лет, его посадят в другую колонию — уже строгого режима», — заявили в пресс-службе СУ СК России по городу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор членам организованной преступной группы.

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