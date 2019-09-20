В Петербурге вынесли приговор по делу об ограблении больницы

В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу об ограблении больницы №40 в Сестрорецке, сообщает kp.ru.

29 марта 2019 года злоумышленники похитили около 850 тыс. рублей и €28,5 тыс., а также избили сотрудников, в том числе главврача.

«Суд назначил наказание всем трём участникам преступления. Двоих мужчин осудили на 13 и 12 лет с заключением в колонии особого режима. Третьего наказали на восемь лет, его посадят в другую колонию — уже строгого режима», — заявили в пресс-службе СУ СК России по городу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор членам организованной преступной группы.