В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов

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В Минприроды опровергли сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов, приведшем к их удорожанию в 400 раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-секретаря главы ведомства Наталью Хлопунову.
В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов
  • РИА Новости

«В настоящее время Минприроды направило в Росстат уточнённые сведения о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменений в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что стоимость всех охотничьих ресурсов России, в которые входит 21 вид животных, составила 267 млрд рублей на конец 2018 года, что более чем в 400 раз выше, чем оценка этих же животных на конец 2017 года — 0,6 млрд рублей.

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