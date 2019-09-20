В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов
- РИА Новости
«В настоящее время Минприроды направило в Росстат уточнённые сведения о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменений в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год», — уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что стоимость всех охотничьих ресурсов России, в которые входит 21 вид животных, составила 267 млрд рублей на конец 2018 года, что более чем в 400 раз выше, чем оценка этих же животных на конец 2017 года — 0,6 млрд рублей.