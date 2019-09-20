В России общая стоимость всех охотничьих животных возросла в 400 раз

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации увеличило стоимостную оценку всех охотничьих животных в стране, а также лесных ресурсов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновлённые оценки министерства.

Отмечается, что стоимость всех охотничьих ресурсов России, в которые входят 21 вид животных, составила 267 млрд рублей на конец 2018 года, что более чем в 400 раз выше, чем оценка этих же животных на конец 2017 года — 0,6 млрд рублей.

По данным издания, дороже всего были оценены лоси (88 млрд рублей), косули (46,7 млрд рублей) и дикие северные олени (28,7 млрд рублей). Самыми дешёвыми в обновлённом списке министерства оказались муфлоны — 25 млн рублей.

Уточняется, что для оценки использовались официальные таксы для исчисления вреда, причинённого животным, то есть стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь. Подобная такса составляет, например, 80 тыс. рублей за лося.

По информации портала, после обновления цена одного зверя, основанная на стоимости всех животных одного вида, которая была поделена на поголовье согласно данным министерства, примерно соответствует официальным таксам.

В феврале URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.