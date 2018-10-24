В Минприроды рассказали о мерах по защите снежного барса

В Министерстве природных ресурсов и экологии России рассказали о мерах по защите снежного барса, передаёт ФАН.

Как отметили в ведомстве, в ареале обитания животного созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения.

Это Сайлюгемский национальный парк, Алтайский заповедник, Саяно-Шушенский заповедник, заповедник «Убсунурская котловина», Тункинский национальный парк, заказник «Позарым», Катунский заповедник.

Также есть ряд ООПТ регионального значения.

На территориях, входящих в ареал снежного барса, постоянно усиливают борьбу с браконьерством, что позитивно отражается на восстановлении популяции.

Кроме того, Центр природы Кавказа разрабатывает программу, направленную на восстановление ирбиса в Южной Сибири.

Также ведётся сотрудничество с Таджикистаном и Монголией.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области решили утвердить порядок создания природных парков.