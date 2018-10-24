В Минприроды рассказали о мерах по защите снежного барса
- © Табылды Кадырбеков
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, в ареале обитания животного созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения.
Это Сайлюгемский национальный парк, Алтайский заповедник, Саяно-Шушенский заповедник, заповедник «Убсунурская котловина», Тункинский национальный парк, заказник «Позарым», Катунский заповедник.
Также есть ряд ООПТ регионального значения.
На территориях, входящих в ареал снежного барса, постоянно усиливают борьбу с браконьерством, что позитивно отражается на восстановлении популяции.
Кроме того, Центр природы Кавказа разрабатывает программу, направленную на восстановление ирбиса в Южной Сибири.
Также ведётся сотрудничество с Таджикистаном и Монголией.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области решили утвердить порядок создания природных парков.