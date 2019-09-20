В Москве рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа

Власти Москвы рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа, сообщает kp.ru.

«На южной части ЗИЛа построены спортивный комплекс «Парк Легенд», парк «Тюфелева Роща». В этом году будет построена школа. Набережная Марка Шагала — одна из лучших набережных в городе», — заявил мэр Сергей Собянин во время осмотра работ по строительству.

По его словам, в этой части формируется улично-дорожная сеть для обеспечения транспортной доступности как «Острова Мечты», так и для улучшения логистики всего района.

Ранее, как сообщала НСН, в Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста.