В Москве рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа

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Власти Москвы рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа, сообщает kp.ru.
В Москве рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа
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«На южной части ЗИЛа построены спортивный комплекс «Парк Легенд», парк «Тюфелева Роща». В этом году будет построена школа. Набережная Марка Шагала — одна из лучших набережных в городе», — заявил мэр Сергей Собянин во время осмотра работ по строительству.

По его словам, в этой части формируется улично-дорожная сеть для обеспечения транспортной доступности как «Острова Мечты», так и для улучшения логистики всего района.

Ранее, как сообщала НСН, в Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста.

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