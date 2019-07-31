В Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста

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В Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста, сообщает НСН.
В Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста
  • Первый Инженерный мост / © Alex 'Florstein' Fedorov / wikipedia.org

Как заявил врио губернатора Александр Беглов во время инспекции, работы на данный момент опережают поставленные сроки.

Беглов также рассказал, что в течение года в Петербурге отремонтируют 30 мостов, из них семь — капитально.

Первый Инженерный мост отметит 195-летие в 2020 году.

Ранее Newinform сообщало, что в Петербурге готовы выделить почти 500 млн рублей на реконструкцию Зелёного моста.

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