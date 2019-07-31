В Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста

В Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста, сообщает НСН.

Как заявил врио губернатора Александр Беглов во время инспекции, работы на данный момент опережают поставленные сроки.

Беглов также рассказал, что в течение года в Петербурге отремонтируют 30 мостов, из них семь — капитально.

Первый Инженерный мост отметит 195-летие в 2020 году.

Ранее Newinform сообщало, что в Петербурге готовы выделить почти 500 млн рублей на реконструкцию Зелёного моста.