В Петербурге могут выделить 500 млн рублей на реконструкцию Зелёного моста
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После торгов сумма контракта может быть уменьшена. Подрядчика определят после проведения соответствующего конкурса.
Мост через Мойку построен в начале XIX века. В настоящее время его техническое состояние оценивается как неудовлетворительное.
Работы по капитальному ремонту победителю конкурса предстоит закончить до 20 мая 2020 года, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что Банковский мост в Петербурге планируют открыть ко Дню города.