В Петербурге могут выделить 500 млн рублей на реконструкцию Зелёного моста

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В Санкт-Петербурге готовы выделить почти 500 млн рублей на реконструкцию Зелёного моста, сообщает Newinform со ссылкой на сайт госзакупок.
В Петербурге могут выделить 500 млн рублей на реконструкцию Зелёного моста
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После торгов сумма контракта может быть уменьшена. Подрядчика определят после проведения соответствующего конкурса.

Мост через Мойку построен в начале XIX века. В настоящее время его техническое состояние оценивается как неудовлетворительное.

Работы по капитальному ремонту победителю конкурса предстоит закончить до 20 мая 2020 года, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что Банковский мост в Петербурге планируют открыть ко Дню города.

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