Банковский мост в Петербурге планируют открыть ко Дню города

Капитальный ремонт пешеходного Банковского моста в Санкт-Петербурге планируется завершить к 27 мая, когда будет отмечаться День города. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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В 2017 году с моста увезли на реставрацию скульптуры львов. К капитальной реставрации переправы приступили осенью 2018-го. На ремонт было направлено 36 млн рублей. Ранее сайт «Москва 24» сообщал о ремонте Большого Москворецкого моста.