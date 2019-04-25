Банковский мост в Петербурге планируют открыть ко Дню города

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Капитальный ремонт пешеходного Банковского моста в Санкт-Петербурге планируется завершить к 27 мая, когда будет отмечаться День города. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Банковский мост в Петербурге планируют открыть ко Дню города
  • ©wikipedia.org

В 2017 году с моста увезли на реставрацию скульптуры львов. К капитальной реставрации переправы приступили осенью 2018-го.

На ремонт было направлено 36 млн рублей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о ремонте Большого Москворецкого моста.

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