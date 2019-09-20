Эксперт оценил данные о росте заболеваемости раком в России на 23,7% за 10 лет

Председатель Движения против рака и эксперт ОНФ Николай Дронов в беседе с НСН оценил данные о росте заболеваемости раком в России на 23,7% за 10 лет.

«Мы говорим о том, что запущенные в 2013 году институт диспансеризации и прочие мероприятия, направленные на развитие ранней диагностики, потихонечку начали давать свои плоды», — заявил он.

Кроме того, сказал Дронов, развитие медицинской науки и клинической практики привело к тому, что люди с таким диагнозом стали дольше жить. Появились новые лекарства, отметил он.

По его словам, с увеличением продолжительности жизни число подобных пациентов будет увеличиваться.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Минздраве оценили заявления об угрозе скачка смертности от рака.