Производитель назвал характеристики нового МиГ-35

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В корпорации «МиГ» сообщили о подробных характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Об этом сообщает «Российская газета».
Производитель назвал характеристики нового МиГ-35
  • РИА Новости

Уточняется, что предсерийные образцы самолёта МиГ-35 уже проходят испытания.

Истребитель может уничтожать воздушные, наземные и надводные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Он обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения.

На самолёте имеется нашлемная система целеуказания. При этом новые двигатели с увеличенной тягой позволят ему осуществить дозаправку в небе.

Экипаж самолёта может состоять из одного или двух человек. Максимальный взлётный вес машины МиГ-35 составляет 24,5 тыс. кг, а максимальная внешняя нагрузка — 6,5 тонн. Он может развить скорость до 2100 км/ч. При этом максимальная дальность полёта составляет 3000 км, а практический потолок — 16 км.

Истребитель способен нести управляемые и неуправляемые ракеты, корректируемые и обычные авиабомбы и бомбовые контейнеры. Также у самолёта есть автоматическая 30-миллиметровая пушка.

Ранее в России началось серийное производство истребителей МиГ-35.

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