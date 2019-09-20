Названа предварительная причина пожара в ТРЦ в Грозном
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«Основной причиной возникновения возгорания рассматривается версия аварийного режима работы электросети в очаговой зоне пожара», — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что на данном этапе категорично говорить о выводах нельзя, поскольку работа на месте происшествия продолжается.
В министерстве добавили, что пожарно-техническая экспертиза будет завершена в течение 10 дней.
Пожар в ТРЦ произошёл вечером в четверг, 19 сентября. Площадь возгорания составила 700 кв. м, никто не пострадал.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия.