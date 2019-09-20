Названа предварительная причина пожара в ТРЦ в Грозном

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Нарушение работы электросети является предварительной причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Названа предварительная причина пожара в ТРЦ в Грозном
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«Основной причиной возникновения возгорания рассматривается версия аварийного режима работы электросети в очаговой зоне пожара», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что на данном этапе категорично говорить о выводах нельзя, поскольку работа на месте происшествия продолжается.

В министерстве добавили, что пожарно-техническая экспертиза будет завершена в течение 10 дней.

Пожар в ТРЦ произошёл вечером в четверг, 19 сентября. Площадь возгорания составила 700 кв. м, никто не пострадал. 

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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