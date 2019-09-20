В Дагестане в колонии произошла попытка бунта

В Дагестане несколько осуждённых предприняли попытку устроить бунт в колонии №7, руководство исправительного учреждения провело переговоры, в результате чего ситуацию урегулировали. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Дагестану.

«20 сентября в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осуждённых, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путём вовлечения других осуждённых в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации», — заявили в ФСИН.

На место происшествия направились представители руководства республиканского ФСИН и прокуратуры.

Руководство колонии и прокуроры провело переговоры с заключёнными. Им разъяснили меры ответственности за совершение противоправных действий.

Уточняется, что обстановку урегулировали без применения физической силы и спецсредств.

В июне в Днепропетровской области Украины заключённые устроили бунт в колонии.