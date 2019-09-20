Минобороны России заявило о волнении США из-за «десакрализации F-35»

Министерство обороны России заявило, что трепет и волнение Пентагона относительно возможной десакрализации американских истребителей F-35 расчётами зенитных ракетных систем С-400, поставленных Турции российской стороной, являются небезосновательными.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны заявили, что истребители США пятого поколения являются «невидимыми» только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей.

«Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчётами ЗРС С-400 небезосновательны», — указано в сообщении.

Также в Минобороны России ответили на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о плане по преодолению ПВО Калининграда.