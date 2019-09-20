В Башкирии рассказали о задолженности физлиц по имущественным налогам
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- РИА Новости
По данным на 1 августа 2019 года, из-за долгов по налогам около 2 тыс. человек не могли выехать за пределы России.
В результате совместных рейдов налоговых органов республики с региональным управлением службы судебных приставов по местам проживания и нахождения имущества должников за последние две недели сумма взысканной задолженности составила около 7,5 млн рублей.
Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление — Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.