СМИ: Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны России разработали новые правила, по которым военкоматы начнут заводить учётные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Об этом информирует газета «Известия».

По данным издания, эти поправки в Положение о воинском учёте разработали в Минобороны.

При этом источники в оборонном ведомстве сообщили, что эти поправки вступят в силу в конце 2019 года.

Отмечается, что в настоящее время «значительное количество призывников, которые переезжают в другой город на учебу или работу, не могут по различным причинам получить регистрацию». Из-за этого их не имеют права поставить на учёт в местном военкомате.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.