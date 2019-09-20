СМИ: Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

Короткая ссылка
В Минобороны России разработали новые правила, по которым военкоматы начнут заводить учётные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Об этом информирует газета «Известия».

По данным издания, эти поправки в Положение о воинском учёте разработали в Минобороны.

При этом источники в оборонном ведомстве сообщили, что эти поправки вступят в силу в конце 2019 года.

Отмечается, что в настоящее время «значительное количество призывников, которые переезжают в другой город на учебу или работу, не могут по различным причинам получить регистрацию». Из-за этого их не имеют права поставить на учёт в местном военкомате.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить