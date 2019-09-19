Более 350 тысяч человек воспользовались «единым» билетом в Крым с апреля

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Около 353 тыс. человек воспользовались «единым» билетом в Крым с 30 апреля. Наибольшей популярностью пользовались Феодосия, Евпатория и Ялта.
Более 350 тысяч человек воспользовались «единым» билетом в Крым с апреля
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу «Единой транспортной дирекции».

В республику приехали 185,8 тыс. обладателей таких билетов, а из республики в другие российские регионы отправились 166,8 тыс.

До конца сентября услугой воспользуются по меньшей мере восемь тысяч человек.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что более 300 тыс. пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым и в обратном направлении с 1 июня по 31 августа 2019 года.

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