Более 300 тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым и обратно в июне — августе

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Более 300 тыс. пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым и в обратном направлении с 1 июня по 31 августа 2019 года.
Более 300 тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым и обратно в июне — августе
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.

Таким образом путешествовали в Крым 160,4 тыс. человек, из него — 140,8 тыс.

За пять лет на крымском направлении «единым» билетом воспользовались более 2 млн пассажиров.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что катер «Комета» перевёз более 10,7 тыс. пассажиров между Севастополем и Ялтой в июле.

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