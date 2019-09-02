Более 300 тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым и обратно в июне — августе
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.
Таким образом путешествовали в Крым 160,4 тыс. человек, из него — 140,8 тыс.
За пять лет на крымском направлении «единым» билетом воспользовались более 2 млн пассажиров.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что катер «Комета» перевёз более 10,7 тыс. пассажиров между Севастополем и Ялтой в июле.