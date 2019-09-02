Более 300 тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым и обратно в июне — августе

Более 300 тыс. пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым и в обратном направлении с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.

Таким образом путешествовали в Крым 160,4 тыс. человек, из него — 140,8 тыс.

За пять лет на крымском направлении «единым» билетом воспользовались более 2 млн пассажиров.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что катер «Комета» перевёз более 10,7 тыс. пассажиров между Севастополем и Ялтой в июле.