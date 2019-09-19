На совершенствование службы «112» в Удмуртии направят 7,5 млн рублей
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На данный момент она находится в опытной эксплуатации. За 2018 год сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы приняли более миллиона вызовов. Только за август 2019-го — 91,66 тыс.
Как заявил председатель регионального правительства Ярослав Семёнов, в 2019 году на развитие Системы-112 республиканский бюджет выделил 7,5 млн рублей.
По его словам, в ближайшее время выйдет распоряжение и службу запустят в промышленную эксплуатацию.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковная Система-112 будет сотрудничать с аналогичными службами Рязанской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей.