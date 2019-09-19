Подмосковная служба «112» будет сотрудничать с другими регионами

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Подмосковная Система-112 будет сотрудничать с аналогичными службами Рязанской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.
Подмосковная служба «112» будет сотрудничать с другими регионами
  • РИА Новости

Это сделано в первую очередь для удобства жителей приграничных районов. Нередко они звонят на единый номер спасения с просьбой оказать помощь родным и близким в другом регионе.

«С начала 2019 года операторы Системы-112 Московской области передали более 34 тыс. вызовов в соседние регионы», — заявил начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Подмосковья Сергей Самолевский.

По его словам, в ближайшее время планируется подписать аналогичные соглашения со Смоленской, Калужской и Тульской областями.

Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждения Курганской области поступит новое оборудование до конца года.

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