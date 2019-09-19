Захарова отреагировала на слова украинского посла о «распаде России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о необходимости «распада России», заявила, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».

Она заявила, что киевский дипломат мог вспомнить «собственный опыт самоуничтожения и развала страны».

Захарова отметила, что, по мнению украинского журналиста Дмитрия Гордона, Украина находится в процессе, который может привести к распаду государства, в результате чего «от Украины останется несколько кусков».

По её словам, механику распада Украины Гордон разобрал в деталях год назад. Представитель российского МИД добавила, что дипломатам Украины, «прежде чем писать ересь, нужно хотя бы почитать своих же авторов».

«Но вместо работы над ошибками киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли», — написала она в Facebook.

Ранее посол Украины в Сербии заявил в своей статье «Единственный способ справиться с Россией», что дезинтеграция России должна стать целью для международного сообщества.