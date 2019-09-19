У создателя приложения LinguaLeo, убившего сестру, обнаружили психическое расстройство
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«Согласно заключению экспертов, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — заявили в ведомстве.
Уголовное дело передано в Дюртюлинский районный суд.
Прокуратура намерена добиться, чтобы мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.
2 мая обвиняемый, находясь дома в селе Дюртюли, поссорился с сестрой и нанёс ей несколько ножевых ранений, в результате которых она скончалась. На место прибыла мать и вызвала полицию.
Обвиняемый не стал скрываться от правоохранителей и сознался в содеянном.
LinguaLeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка, появившаяся в 2010 году.