В Татарстане и ХМАО задержали трёх сторонников ИГ
- РИА Новости
Все трое вели деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к вступлению в ИГ.
Они также занимались пропагандой идеологии террористической группировки и осуществляли ей финансовую помощь.
При обысках изъята запрещённая символика, оружие с патронами. У одного из задержанных также обнаружены наркотические средства.
Ранее сообщалось, что готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.