В Татарстане и ХМАО задержали трёх сторонников ИГ

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В Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе задержали трёх сторонников террористической группировки «Исламское государство»*, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СК.
В Татарстане и ХМАО задержали трёх сторонников ИГ
  • РИА Новости

Все трое вели деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к вступлению в ИГ.

Они также занимались пропагандой идеологии террористической группировки и осуществляли ей финансовую помощь.

При обысках изъята запрещённая символика, оружие с патронами. У одного из задержанных также обнаружены наркотические средства.

Ранее сообщалось, что готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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