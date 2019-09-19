Защита просит отпустить из СИЗО участника незаконных акций Котова

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Алексей Липцер, адвокат осуждённого на четыре года заключения за неоднократное нарушение порядка проведения митингов Константина Котова, сообщил, что защита обратилась к суду с просьбой отпустить подзащитного из СИЗО до заседания суда по жалобе на приговор.
Защита просит отпустить из СИЗО участника незаконных акций Котова
  • РИА Новости

«Сегодня защитники Константина Котова обратились с ходатайством в прокуратуру Москвы и в Московский городской суд об изменении ему меры пресечения до рассмотрения судом апелляционных жалоб», — приводит ТАСС его слова.

Ранее защита осуждённого рассказала, что Котов с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.

Первым осуждённым по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах стал Ильдар Дадин, которого приговорили к трём годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода. Впоследствии Верховный суд отменил приговор. Дадин сумел отсудить за незаконное преследование 2,2 млн рублей.

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