Защита просит отпустить из СИЗО участника незаконных акций Котова

Алексей Липцер, адвокат осуждённого на четыре года заключения за неоднократное нарушение порядка проведения митингов Константина Котова, сообщил, что защита обратилась к суду с просьбой отпустить подзащитного из СИЗО до заседания суда по жалобе на приговор.

«Сегодня защитники Константина Котова обратились с ходатайством в прокуратуру Москвы и в Московский городской суд об изменении ему меры пресечения до рассмотрения судом апелляционных жалоб», — приводит ТАСС его слова.

Ранее защита осуждённого рассказала, что Котов с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.

Первым осуждённым по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах стал Ильдар Дадин, которого приговорили к трём годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода. Впоследствии Верховный суд отменил приговор. Дадин сумел отсудить за незаконное преследование 2,2 млн рублей.