В Крыму осудили давление на журналистов со стороны Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы в Союзе журналистов Крыма считаем, что возбуждение уголовных дел является одной из попыток оказать психологическое давление на журналистов. Они хотят, чтобы журналисты боялись высказывать свою точку зрения», — заявил он.
По его словам, подобное занятие является бесперспективным. Трофимов добавил, что в Киеве «могут возбуждать сколько угодно уголовных дел», но «слово правды не задушишь».
19 сентября созданная в Киеве «прокуратура Автономной республики Крым» заявила о регистрации уголовного производства по факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву.
Ранее делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.