В Крыму осудили давление на журналистов со стороны Украины

Председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов заявил, что давление украинской прокуратуры на крымских журналистов, принявших участие в совещании ОБСЕ в Варшаве, носит характер психологического воздействия.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в Союзе журналистов Крыма считаем, что возбуждение уголовных дел является одной из попыток оказать психологическое давление на журналистов. Они хотят, чтобы журналисты боялись высказывать свою точку зрения», — заявил он.

По его словам, подобное занятие является бесперспективным. Трофимов добавил, что в Киеве «могут возбуждать сколько угодно уголовных дел», но «слово правды не задушишь».

19 сентября созданная в Киеве «прокуратура Автономной республики Крым» заявила о регистрации уголовного производства по факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву.

Ранее делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.