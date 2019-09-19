В Крыму осудили давление на журналистов со стороны Украины

Короткая ссылка
Председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов заявил, что давление украинской прокуратуры на крымских журналистов, принявших участие в совещании ОБСЕ в Варшаве, носит характер психологического воздействия.
В Крыму осудили давление на журналистов со стороны Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в Союзе журналистов Крыма считаем, что возбуждение уголовных дел является одной из попыток оказать психологическое давление на журналистов. Они хотят, чтобы журналисты боялись высказывать свою точку зрения», — заявил он. 

По его словам, подобное занятие является бесперспективным. Трофимов добавил, что в Киеве «могут возбуждать сколько угодно уголовных дел», но «слово правды не задушишь».

19 сентября созданная в Киеве «прокуратура Автономной республики Крым» заявила о регистрации уголовного производства по факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву.

Ранее делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить