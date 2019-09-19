СМИ: Выпускников стали реже брать на работу через службы занятости

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Российских выпускников вузов и колледжей стали реже брать на работу через службы занятости. В первые шесть месяцев 2019 года это удалось 56,2% обратившихся за помощью, что на 4,2% меньше, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный Минтрудом мониторинг госуслуг в области содействия занятости населения.
СМИ: Выпускников стали реже брать на работу через службы занятости
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе ведомства, в первом полугодии в службы занятости пришли 20,1 тыс. молодых людей, только что получивших высшее, среднее специальное или общее образование.

В министерстве напомнили, что молодые специалисты также могут обращаться к работодателям напрямую и в негосударственные кадровые агентства.

Более полная картина ожидается по итогам года, поскольку основная масса выпускников приходят в службы занятости осенью.

По оценке Росстата, в 2018 году работу нашли около 73% выпускников.

Ранее был назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи.

Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за введения роботов в эксплуатацию.

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