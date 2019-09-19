СМИ: Выпускников стали реже брать на работу через службы занятости
- РИА Новости
Как заявили в пресс-службе ведомства, в первом полугодии в службы занятости пришли 20,1 тыс. молодых людей, только что получивших высшее, среднее специальное или общее образование.
В министерстве напомнили, что молодые специалисты также могут обращаться к работодателям напрямую и в негосударственные кадровые агентства.
Более полная картина ожидается по итогам года, поскольку основная масса выпускников приходят в службы занятости осенью.
По оценке Росстата, в 2018 году работу нашли около 73% выпускников.
Ранее был назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи.
Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за введения роботов в эксплуатацию.