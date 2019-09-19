СК возбудил дело после взрыва самодельной гранаты в Златоусте

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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва самодельной гранаты возле общежития в Златоусте Челябинской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, 18 сентября около одного из общежитий города Златоуста обнаружено тело местного жителя. По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил смертельные травмы в ходе бытового конфликта при взрыве находившейся у него самодельной гранаты. Травмы также получили трое местных жителей.

В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Ранее сообщалось, что в одном из общежитий Златоуста произошёл взрыв предмета, похожего на гранату. Позднее в СК подтвердили факт инцидента и гибель человека в результате взрыва.

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