В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России

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Федеральная Авиалесоохрана рассказала о площади лесных пожаров в России, которые в настоящий момент активно тушат.

«На 00:00 мск 19 сентября на территории России действовало два лесных пожара на площади 41 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует заявление федерального бюджетного учреждения РИА Новости.

Как указывает агентство, ссылаясь на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 18 сентября, в России ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 48 га.

17 сентября ведомство сообщало о четырёх лесных пожарах на площади 405 га.

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