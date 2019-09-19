В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России

Федеральная Авиалесоохрана рассказала о площади лесных пожаров в России, которые в настоящий момент активно тушат.

«На 00:00 мск 19 сентября на территории России действовало два лесных пожара на площади 41 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует заявление федерального бюджетного учреждения РИА Новости.

Как указывает агентство, ссылаясь на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 18 сентября, в России ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 48 га.

17 сентября ведомство сообщало о четырёх лесных пожарах на площади 405 га.