Заявления на удостоверение многодетных родителей в Ставропольском крае начнут принимать в октябре
- © Наталья Селивёрстова
- РИА Новости
Обращаться нужно будет в органы соцзащиты по месту жительства.
Документ предназначен для семей, в которых воспитывают троих и более несовершеннолетних детей, включая усыновлённых.
«Если многодетная семья на момент обращения за удостоверением уже состоит на учёте в органе соцзащиты как получатель ежемесячной либо ежегодной денежной компенсации на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, то для получения удостоверения достаточно лишь заполнить заявление (для этого необходим паспорт) и представить фотографии родителей», — уточнил Владимиров.
Рассматривать заявления и выдавать удостоверения должны в течение десяти рабочих дней.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 21 тыс. детей из многодетных семей Московской области получили выплату на школьную форму.