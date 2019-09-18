Заявления на удостоверение многодетных родителей в Ставропольском крае начнут принимать в октябре

Приём заявлений на выдачу удостоверений многодетных родителей в Ставропольском крае начнётся с 1 октября, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Обращаться нужно будет в органы соцзащиты по месту жительства.

Документ предназначен для семей, в которых воспитывают троих и более несовершеннолетних детей, включая усыновлённых.

«Если многодетная семья на момент обращения за удостоверением уже состоит на учёте в органе соцзащиты как получатель ежемесячной либо ежегодной денежной компенсации на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, то для получения удостоверения достаточно лишь заполнить заявление (для этого необходим паспорт) и представить фотографии родителей», — уточнил Владимиров.

Рассматривать заявления и выдавать удостоверения должны в течение десяти рабочих дней.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 21 тыс. детей из многодетных семей Московской области получили выплату на школьную форму.