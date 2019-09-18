Историк Спицын прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Пыжикова

Короткая ссылка
Историк Евгений Спицын в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Александра Пыжикова.
Историк Спицын прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Пыжикова
  • Александр Пыжиков / © Ассоциация исследователей российского общества

«Он действительно выдающийся исследователь, историк. С ним можно спорить, не соглашаться, но то, что он стал знаковой фигурой исторической науки в последние 10 лет, — 100%», — заявил Спицын.

Он также отметил книги Пыжикова, в том числе «Грани русского раскола» и «Взлёт над пропастью».

Как считает Спицын, любой историк, который будет заниматься этими сюжетами, неизбежно станет обращаться к данным трудам.

Пыжиков умер в ночь на 17 сентября. Он преподавал на кафедре новейшей отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить