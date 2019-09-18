Историк Спицын прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Пыжикова

Историк Евгений Спицын в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Александра Пыжикова.

«Он действительно выдающийся исследователь, историк. С ним можно спорить, не соглашаться, но то, что он стал знаковой фигурой исторической науки в последние 10 лет, — 100%», — заявил Спицын.

Он также отметил книги Пыжикова, в том числе «Грани русского раскола» и «Взлёт над пропастью».

Как считает Спицын, любой историк, который будет заниматься этими сюжетами, неизбежно станет обращаться к данным трудам.

Пыжиков умер в ночь на 17 сентября. Он преподавал на кафедре новейшей отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.