Историк Спицын прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Пыжикова
- Александр Пыжиков / © Ассоциация исследователей российского общества
«Он действительно выдающийся исследователь, историк. С ним можно спорить, не соглашаться, но то, что он стал знаковой фигурой исторической науки в последние 10 лет, — 100%», — заявил Спицын.
Он также отметил книги Пыжикова, в том числе «Грани русского раскола» и «Взлёт над пропастью».
Как считает Спицын, любой историк, который будет заниматься этими сюжетами, неизбежно станет обращаться к данным трудам.
Пыжиков умер в ночь на 17 сентября. Он преподавал на кафедре новейшей отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.