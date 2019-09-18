Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
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- РИА Новости
По словам Аксёнова, он предложил им уйти в отставку в связи с «необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах».
«Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — сообщил Аксёнов в Facebook.
Как отметил глава Крыма, вскоре вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей.
По региональному законодательству, главы администраций слагают свои полномочия после выборов в Госсовет и местные органы власти.
Как сообщает ТАСС, по итогам выборов в Госсовет 8 сентября «Единая Россия» получила 54,70% голосов, ЛДПР — 16,84%, КПРФ — 8,22%.