Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По словам Аксёнова, он предложил им уйти в отставку в связи с «необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах».

«Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — сообщил Аксёнов в Facebook.

Как отметил глава Крыма, вскоре вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей.

По региональному законодательству, главы администраций слагают свои полномочия после выборов в Госсовет и местные органы власти.

Как сообщает ТАСС, по итогам выборов в Госсовет 8 сентября «Единая Россия» получила 54,70% голосов, ЛДПР — 16,84%, КПРФ — 8,22%.