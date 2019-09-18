Путин рассказал об опыте преодоления неудач при реализации проектов

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Президент России Владимир Путин рассказал участникам Национальной технологической инициативы о собственном опыте преодоления неудач при реализации важных для государства проектов.
Путин рассказал об опыте преодоления неудач при реализации проектов
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Могу вам сказать, что и в моём личном опыте есть ситуации, при которых, несмотря на большое количество неудач, всё-таки мы принимали в конечном итоге правильные решения, поддерживая те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны», — цитирует ТАСС президента.

Путин также отметил важность обсуждения расширения венчурного финансирования стартапов, несмотря на то что «вопрос в конечном итоге сведётся к одному» — в каком объёме рисковать и что списывать в убытки.

Он также обратил внимание на необходимость учёта международной практики в этой сфере.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин иногда вынужден переходить на ручное управление в стране из-за сложных ситуаций. 

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