Путин рассказал об опыте преодоления неудач при реализации проектов
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
«Могу вам сказать, что и в моём личном опыте есть ситуации, при которых, несмотря на большое количество неудач, всё-таки мы принимали в конечном итоге правильные решения, поддерживая те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны», — цитирует ТАСС президента.
Путин также отметил важность обсуждения расширения венчурного финансирования стартапов, несмотря на то что «вопрос в конечном итоге сведётся к одному» — в каком объёме рисковать и что списывать в убытки.
Он также обратил внимание на необходимость учёта международной практики в этой сфере.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин иногда вынужден переходить на ручное управление в стране из-за сложных ситуаций.