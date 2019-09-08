Песков рассказал о важности ручного управления в работе Путина

Президент России Владимир Путин иногда вынужден переходить на ручное управление в стране из-за сложных ситуаций, как, например, Иркутской области, где произошли паводки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в данном случае незаменим, именно в плане ручного управления. Парадоксальная ситуация: половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулана не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Вот если идти по бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено. И такие решения может принимать только президент», — сказал Песков в эфире «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул Песков, отношение к людям для президента — это главное.

«И поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич