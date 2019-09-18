В Союзе адвокатов России оценили инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН оценил сообщения о том, что россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства, могут списать штрафы в ГИБДД.

«Это план внесения поправок в Бюджетный кодекс. То есть пока непонятно, он пройдёт или нет», — заявил он.

Как отметил Трунов, это касается только тех ситуаций, когда суммы небольшие, где затраты на работу судебных приставов превышают суммы, которые можно получить.

Эксперт также напомнил, что статью 199, наказывающую за уклонение от уплаты налогов, никто не отменял, и если определённый объём неуплаты есть, то это уголовная статья.

Со своей стороны, юрист Наталья Петровская в беседе с сайтом «Москва 24» сказала, что если суд признал человека банкротом, то на основании этого решения государственный орган может признать безнадёжной к взысканию задолженность по платежам в бюджет и списать её.

«Можно сказать, что от штрафов хотят освободить людей, а бюджет — от лишних процедур», — отметила она.

Ранее в Госдуме прокомментировали инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД.