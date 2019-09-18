В ХМАО завели дело по факту гибели подростка в ДТП

В Нижневартовске завели уголовное дело по факту гибели подростка в ДТП, сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Авария произошла 17 сентября. 17-летний водитель, не имея прав на управление машиной, превысил скорость, допустил занос и практически лоб в лоб столкнулся с «газелью».

«Пассажир автомобиля ВАЗ, юноша 2001 года рождения, от полученных травм скончался. Водитель и ещё один пассажир этого же автомобиля, юноша 2002 года рождения, получили ранения», — заявили в ведомстве.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее Newinform сообщал, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.