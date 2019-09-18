Эксперт прокомментировал информацию о ракете с «недостижимой дальностью действия»

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, который рассказал о российской ракете Х-101 с «недостижимой дальностью действия».
Эксперт прокомментировал информацию о ракете с «недостижимой дальностью действия»
  • © Минобороны России
  • РИА Новости

Как отметил Мураховский, Х-101 — это крылатая ракета воздушного базирования, которой оснащаются такие стратегические бомбардировщики ВКС России, как Ту-160 и Ту-95.

«Современные ракеты Х-101 зарубежных аналогов не имеют», — сказал он.

По его словам, в этом классе вооружений остальным странам приходится догонять Россию.

«При этом надо обратить внимание на то, что работа по совершенствованию этого вооружения не останавливается», — добавил он.

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах полковник Сергей Хатылев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить