Эксперт прокомментировал информацию о ракете с «недостижимой дальностью действия»
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- РИА Новости
Как отметил Мураховский, Х-101 — это крылатая ракета воздушного базирования, которой оснащаются такие стратегические бомбардировщики ВКС России, как Ту-160 и Ту-95.
«Современные ракеты Х-101 зарубежных аналогов не имеют», — сказал он.
По его словам, в этом классе вооружений остальным странам приходится догонять Россию.
«При этом надо обратить внимание на то, что работа по совершенствованию этого вооружения не останавливается», — добавил он.
Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах полковник Сергей Хатылев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия».