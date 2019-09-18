Эксперт прокомментировал информацию о ракете с «недостижимой дальностью действия»

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, который рассказал о российской ракете Х-101 с «недостижимой дальностью действия».

Как отметил Мураховский, Х-101 — это крылатая ракета воздушного базирования, которой оснащаются такие стратегические бомбардировщики ВКС России, как Ту-160 и Ту-95.

«Современные ракеты Х-101 зарубежных аналогов не имеют», — сказал он.

По его словам, в этом классе вооружений остальным странам приходится догонять Россию.

«При этом надо обратить внимание на то, что работа по совершенствованию этого вооружения не останавливается», — добавил он.

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах полковник Сергей Хатылев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия».