Эксперт прокомментировал сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах полковник Сергей Хатылев в беседе с НСН прокомментировал заявление генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, который рассказал о российской ракете Х-101 с «недостижимой дальностью действия».

«Это ракета воздушного базирования, запускается с самолёта, дальность — более 1000 км. Все последние достижения в области использования ракет воздушного базирования там применены», — сказал он.

По его словам, ракета может уничтожать не только все существующие цели, но и все перспективные на три-пять лет.

Со своей стороны, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с радио Sputnik отметил, что стратегическая ракета дальнего действия Х-101 пока является недостижимым для Запада изделием.

«Это действительно выдающееся изделие нашего ВПК», — заявил он.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходарёнок прокомментировал RT заявление Обносова.