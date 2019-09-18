Участники Тюменского нефтегазового форума оценили идею четырёхдневной рабочей недели
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Как заявил старший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Азат Шамсуаров, сначала необходимо поднять производительность труда на 30%.
«Все говорят про восьмичасовой рабочий день, а у нас он с 8 утра и до 8 вечера», — отметил он.
По его словам, это серьёзный бизнес, который требует присутствия 24 часа 7 дней в неделю.
Со своей стороны, член правления ПАО «СИБУР холдинг» Михаил Карисалов назвал предложение интересной идеей.
«Мне сложно делать прогнозы, но такая трансформация возможна», — добавил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.