Участники Тюменского нефтегазового форума оценили идею четырёхдневной рабочей недели

Участники Тюменского нефтегазового форума прокомментировали предложение ввести четырёхдневную рабочую неделю, сообщает URA.RU.

Как заявил старший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Азат Шамсуаров, сначала необходимо поднять производительность труда на 30%.

«Все говорят про восьмичасовой рабочий день, а у нас он с 8 утра и до 8 вечера», — отметил он.

По его словам, это серьёзный бизнес, который требует присутствия 24 часа 7 дней в неделю.

Со своей стороны, член правления ПАО «СИБУР холдинг» Михаил Карисалов назвал предложение интересной идеей.

«Мне сложно делать прогнозы, но такая трансформация возможна», — добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.