«Инносоциум» и «Росконгресс» создадут первый ресурсный центр для НКО на Дальнем Востоке
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- РИА Новости
На площадке будут проводить регулярные тематические события, встречи представителей НКО и другие мероприятия.
Как ожидается, помещение для центра и коворкинг-зоны предоставит администрация Приморского края. Фонды обеспечат оснащение и мебель.
Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении ВЭФ для имиджа Дальнего Востока.