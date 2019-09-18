«Инносоциум» и «Росконгресс» создадут первый ресурсный центр для НКО на Дальнем Востоке

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Фонды «Инносоциум» и «Росконгресс» создадут первый ресурсный центр для некоммерческих организаций на Дальнем Востоке. Соответствующее решение принято по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщают «Известия».
«Инносоциум» и «Росконгресс» создадут первый ресурсный центр для НКО на Дальнем Востоке
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

На площадке будут проводить регулярные тематические события, встречи представителей НКО и другие мероприятия.

Как ожидается, помещение для центра и коворкинг-зоны предоставит администрация Приморского края. Фонды обеспечат оснащение и мебель.

Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении ВЭФ для имиджа Дальнего Востока.

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