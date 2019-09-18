«Инносоциум» и «Росконгресс» создадут первый ресурсный центр для НКО на Дальнем Востоке

Фонды «Инносоциум» и «Росконгресс» создадут первый ресурсный центр для некоммерческих организаций на Дальнем Востоке. Соответствующее решение принято по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщают «Известия».

На площадке будут проводить регулярные тематические события, встречи представителей НКО и другие мероприятия.

Как ожидается, помещение для центра и коворкинг-зоны предоставит администрация Приморского края. Фонды обеспечат оснащение и мебель.

Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении ВЭФ для имиджа Дальнего Востока.