Эксперт оценил учения «Центр-2019»

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Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».
Эксперт оценил учения «Центр-2019»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Во-первых, отрабатывается взаимодействие разных родов войск. Во-вторых, отрабатывается переброска войск в разные регионы, то есть логистика», — заявил он.

Кроме того, отметил Кнутов, это призывная кампания.

Эксперт также указал, что на учениях используют новейшие средства связи и радиоэлектронной борьбы, идëт проверка систем ПВО, происходит передислокация комплексов С-400 и «Панцирь-С».

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что соединения и части 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа закончили перегруппировку в рамках учений «Центр-2019».

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