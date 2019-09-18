Эксперт оценил учения «Центр-2019»

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

«Во-первых, отрабатывается взаимодействие разных родов войск. Во-вторых, отрабатывается переброска войск в разные регионы, то есть логистика», — заявил он.

Кроме того, отметил Кнутов, это призывная кампания.

Эксперт также указал, что на учениях используют новейшие средства связи и радиоэлектронной борьбы, идëт проверка систем ПВО, происходит передислокация комплексов С-400 и «Панцирь-С».

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что соединения и части 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа закончили перегруппировку в рамках учений «Центр-2019».