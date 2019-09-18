В Омске госпитализировали женщину, получившую травму головы при попытке сделать селфи

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В Омске госпитализировали 36-летнюю женщину, получившую травму головы при попытке сделать селфи, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.
В Омске госпитализировали женщину, получившую травму головы при попытке сделать селфи
  • РИА Новости

О поступлении пострадавшей заявило одно из местных медицинских учреждений.

Как оказалось, женщина решила сделать селфи с травматическим пистолетом сожителя, когда мужчина вышел в другую комнату. Вместо того чтобы нажать на экран телефона, она нажала на спусковой крючок.

При досмотре квартиры сотрудники полиции изъяли зарегистрированные гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, а также нунчаки.

«Восточное оружие, согласно заключению криминалистической экспертизы, изготовлено самодельным способом по типу нунчаков и является холодным оружием ударно-раздробляющего действия», — уточнили в пресс-службе.

Мужчина утверждает, что сам изготовил нунчаки. В его отношении завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление холодного оружия».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области организовали доследственную проверку в связи с травмированием 13-летней девочки при попытке сделать селфи.

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