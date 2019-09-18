Адвокат Устинова рассказал о содержании апелляции
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- РИА Новости
«В апелляционной жалобе мы обратили внимание на субъективную сторону процесса — что вина вовсе не доказана. Также на объективную сторону преступления — что там ничем не подтверждаются его физические действия, направленные на применение насилия. И другие моменты по делу», — сказал Чешков.
По мнению адвоката, из-за большого резонанса дело будут рассматривать с пристальным вниманием и обратят внимание на все доводы защиты.
Как уточнил Чешков, рассмотрение апелляционной жалобы, возможно, пройдёт уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что защита Устинова обжаловала приговор.