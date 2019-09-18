Адвокат Устинова рассказал о содержании апелляции

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Адвокат актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, Дмитрий Чешков рассказал RT об обжаловании приговора своему подзащитному.
Адвокат Устинова рассказал о содержании апелляции
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В апелляционной жалобе мы обратили внимание на субъективную сторону процесса — что вина вовсе не доказана. Также на объективную сторону преступления — что там ничем не подтверждаются его физические действия, направленные на применение насилия. И другие моменты по делу», — сказал Чешков.

По мнению адвоката, из-за большого резонанса дело будут рассматривать с пристальным вниманием и обратят внимание на все доводы защиты.

Как уточнил Чешков, рассмотрение апелляционной жалобы, возможно, пройдёт уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что защита Устинова обжаловала приговор.

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