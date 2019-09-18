Названа причина введения режима КТО в Кабардино-Балкарии

Режим контртеррористической операции введён на территории части города Чегем в связи с возможным обнаружением местонахождения планирующих преступления членов религиозно-экстремистской группировки.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

«17 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности, в частном домовладении в городе Чегем Чегемского района КБР», — заявили в штабе.

Уточняется, что специальный режим введён на территории в пределах улицы Кярова, 2-го Промышленного проезда, русла реки Чегем и восточной окраины города Чегем.

На время проведения КТО до особого распоряжения на этой территории будут действовать специальные меры и временные ограничения.

Ранее в ФСБ сообщили, что c 05:00 на части территории Чегема действует режим КТО.