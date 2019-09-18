В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введён на территории города Чегем в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

«С 05:00 в городе Чегем на части его территории введён режим контртеррористической операции», — заявили в ФСБ. В августе режим КТО был введён в селении Вознесенское в Ингушетии. Его отменили после ликвидации боевика, который планировал теракт.