В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

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Режим контртеррористической операции введён на территории города Чегем в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

«С 05:00 в городе Чегем на части его территории введён режим контртеррористической операции», — заявили в ФСБ.

В августе режим КТО был введён в селении Вознесенское в Ингушетии. Его отменили после ликвидации боевика, который планировал теракт.

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