В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции введён на территории города Чегем в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.
«С 05:00 в городе Чегем на части его территории введён режим контртеррористической операции», — заявили в ФСБ.
В августе режим КТО был введён в селении Вознесенское в Ингушетии. Его отменили после ликвидации боевика, который планировал теракт.
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