В приют для бездомных в Тольятти поставляли молоко-фальсификат

В приют для бездомных в Тольятти поставляли молоко ненадлежащего качества, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Самарской области.

«В соцучреждении были отобраны пробы ультрапастеризованного молока 2,5%. Анализ показал, что в продукции производства Саратовской области присутствуют растительные масла, что является грубым нарушением», — заявили в ведомстве.

Молоко признано фальсификатом. Материалы проверки направлены в Саратовскую область для принятия необходимых мер.

В августе интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии временно закрыли четыре пищеблока в школах и один в детском саду.