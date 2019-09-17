В приют для бездомных в Тольятти поставляли молоко-фальсификат

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В приют для бездомных в Тольятти поставляли молоко ненадлежащего качества, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Самарской области.
В приют для бездомных в Тольятти поставляли молоко-фальсификат
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

«В соцучреждении были отобраны пробы ультрапастеризованного молока 2,5%. Анализ показал, что в продукции производства Саратовской области присутствуют растительные масла, что является грубым нарушением», — заявили в ведомстве.

Молоко признано фальсификатом. Материалы проверки направлены в Саратовскую область для принятия необходимых мер.

В августе интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии временно закрыли четыре пищеблока в школах и один в детском саду.

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