В Татарстане выявили факт незаконной рубки леса
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- РИА Новости
Из сообщения на сайте Генпрокуратуры России следует, что должностные лица республиканского Министерства лесного хозяйства, зная об особом статусе участка и запрете на осуществление там рубок, подписали с некой компанией договор купли-продажи лесных насаждений на территории более 2 га.
На момент прокурорской проверки эта компания незаконно вырубила по меньшей мере 200 сосен на площади 1,2 га.
Ущерб оценили в сумму около 3 млн рублей.
Заведено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предстанут перед судом обвиняемые в незаконной рубке леса на 5,4 млн рублей.