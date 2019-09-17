В Татарстане выявили факт незаконной рубки леса

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Казанская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировала факт незаконной рубки леса на территории особо защищённого лесного участка в Алексеевском муниципальном районе Татарстана, передаёт «Реальное время».
В Татарстане выявили факт незаконной рубки леса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Из сообщения на сайте Генпрокуратуры России следует, что должностные лица республиканского Министерства лесного хозяйства, зная об особом статусе участка и запрете на осуществление там рубок, подписали с некой компанией договор купли-продажи лесных насаждений на территории более 2 га.

На момент прокурорской проверки эта компания незаконно вырубила по меньшей мере 200 сосен на площади 1,2 га.

Ущерб оценили в сумму около 3 млн рублей.

Заведено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предстанут перед судом обвиняемые в незаконной рубке леса на 5,4 млн рублей.

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