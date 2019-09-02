В Удмуртии предстанут перед судом обвиняемые в незаконной рубке леса на 5,4 млн рублей

В Удмуртии предстанут перед судом участники организованной группы, обвиняемые в незаконной рубке леса на 5,4 млн рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Установлено, что с декабря 2013 года по февраль 2016 года члены группы по предварительному сговору с сотрудником лесничества совершали незаконную рубку сырорастущих хвойных деревьев на особо охраняемой территории. Древесину перевозили на пилораму, владельцем которой был организатор группы.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее Newsnn.ru сообщал, что в Нижегородской области предстанут перед судом двое мужчин по делу о незаконной вырубке леса.