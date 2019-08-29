В Нижегородской области предстанут перед судом двое мужчин по делу о незаконной вырубке леса
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Уголовное дело возбуждено против 42-летнего директора юрлица из сферы лесопользования и 63-летнего бизнесмена, занимающегося переработкой древесины.
По имеющимся данным, с января 2017 года по февраль 2018 года они вырубали деревья хвойной породы в Ардатовском районе.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз сообщила, что в 2018 году ущерб от деятельности «чёрных лесорубов» в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.