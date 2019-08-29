В Нижегородской области предстанут перед судом двое мужчин по делу о незаконной вырубке леса

В Нижегородской области предстанут перед судом двое мужчин, обвиняемых в незаконной рубке леса и причинении ущерба на 8 млн рублей.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уголовное дело возбуждено против 42-летнего директора юрлица из сферы лесопользования и 63-летнего бизнесмена, занимающегося переработкой древесины.

По имеющимся данным, с января 2017 года по февраль 2018 года они вырубали деревья хвойной породы в Ардатовском районе.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз сообщила, что в 2018 году ущерб от деятельности «чёрных лесорубов» в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.