Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»

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Российский президент Владимир Путин провёл встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»
  • © Kremlin.ru

Как заявил в ходе разговора Зюганов, «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы».

«Хорошо. Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны», — ответил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо «смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России».

В свою очередь лидер КПРФ сообщил, что у фракции уже есть предложения о поправках в выборное законодательство.

«Давайте поговорим», — заключил Путин.

8 сентября в 85 субъектах России прошли выборы в органы власти разных уровней.

Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования. Свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Явка избирателей составила 21,77%.

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