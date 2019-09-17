Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»

Российский президент Владимир Путин провёл встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как заявил в ходе разговора Зюганов, «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы».

«Хорошо. Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны», — ответил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо «смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России».

В свою очередь лидер КПРФ сообщил, что у фракции уже есть предложения о поправках в выборное законодательство.

«Давайте поговорим», — заключил Путин.

8 сентября в 85 субъектах России прошли выборы в органы власти разных уровней.

Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования. Свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Явка избирателей составила 21,77%.