В Удмуртии выявили 55 фактов сбыта поддельных купюр в июне — сентябре

В Удмуртии выявили 55 фактов сбыта поддельных купюр с июня по сентябрь 2019 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Фальшивые банкноты номиналом 5 тыс. рублей найдены в мелких магазинах в Ижевске, Воткинске, Малой Пурге и Каракулине. Из оборота изъято 12 подделок.

В суд с обвинительным заключением передано три уголовных дела.

Ранее progorod43.ru сообщал, что за первые три месяца 2019 года в Кировской области обнаружили 17 поддельных купюр.