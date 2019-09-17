В Удмуртии выявили 55 фактов сбыта поддельных купюр в июне — сентябре

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 55 фактов сбыта поддельных купюр с июня по сентябрь 2019 года.
В Удмуртии выявили 55 фактов сбыта поддельных купюр в июне — сентябре
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Фальшивые банкноты номиналом 5 тыс. рублей найдены в мелких магазинах в Ижевске, Воткинске, Малой Пурге и Каракулине. Из оборота изъято 12 подделок.

В суд с обвинительным заключением передано три уголовных дела.

Ранее progorod43.ru сообщал, что за первые три месяца 2019 года в Кировской области обнаружили 17 поддельных купюр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить