В Омске проверяют сообщения об избиении подростка-инвалида

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В Омске проверяют сообщения об избиении 16-летнего подростка-инвалида, передаёт «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
В Омске проверяют сообщения об избиении подростка-инвалида
  • РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл 15 сентября на остановке «Голубой огонёк» в центре города. Двое нетрезвых мужчин потребовали у мальчика и его друга деньги.

«Стали хватать подростков за руки и одежду, а также ударили ребёнка — инвалида детства — в колено, причинив тяжёлую травму, в связи с чем мальчик в настоящее время находится на стационарном лечении, ему предстоит операция», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику.

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