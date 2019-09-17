В Омске проверяют сообщения об избиении подростка-инвалида

В Омске проверяют сообщения об избиении 16-летнего подростка-инвалида, передаёт «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 15 сентября на остановке «Голубой огонёк» в центре города. Двое нетрезвых мужчин потребовали у мальчика и его друга деньги.

«Стали хватать подростков за руки и одежду, а также ударили ребёнка — инвалида детства — в колено, причинив тяжёлую травму, в связи с чем мальчик в настоящее время находится на стационарном лечении, ему предстоит операция», — рассказали в ведомстве.

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